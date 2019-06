Gratiskonzert in Erkelenzer Park : „Richtig viel Musik“ zum Musikschuljubiläum

Gratiskonzert in Erkelenzer Park

Erkelenz Sieben Stunden Musik bietet die Kreismusikschule Heinsberg am 15. Juni im Erkelenzer Ziegelweiherpark. Klassik, Jazz, Gospel, Blasmusik – die Mischung wird bunt.

Mit „Richtig viel Musik“ feiert die Kreismusikschule Heinsberg ihr 50-jähriges Bestehen mit Schülern, Eltern, Lehrern und zahlreichen musikalischen Gästen. Umsonst und Draußen gibt es am Samstag, 15. Juni, von 15 bis 22 Uhr, im Ziegelweiherpark in Erkelenz Musik aus unterschiedlichen Genres.

Als Eigengewächse der Musikschule treten das Sinfonieorchester unter der Leitung von Wim Brils sowie die Bigband Jazzlive unter der Leitung von Rainer Tegtmeyer auf. Das Sinfonieorchester knüpft mit populären klassischen Werken an den Erfolg bei „Pop & Symphonie“ im April an, die Bigband spielt Jazz-Standards und Songs aus Musicals und Filmen. Dazu gesellen sich Gäste: Das Junior-Orchester des Städtischen Musikvereins Erkelenz gratuliert mit großem Bläsersound und fetzigen Arrangements. Der Chor „rejoiSing“ samt Band unter der Leitung von Martin Fauck schöpft aus seinem vollen Gospelrepertoire mit schwungvollen rhythmischen Liedern und Balladen. Die Band Jazz 4/4 war bisher bei fast jeder Open-air-Veranstaltung der Musikschule mit überraschenden Arrangements dabei. Ihre ersten musikalischen Schritte machten die vier Musiker David Jungen (Posaune, Klavier), Tim Nolten (Bass), Dominik Mercks (Klavier, Vibraphon) und Raphael Meyersieck (Schlagzeug) an der Kreismusikschule. Für hochkarätigen Jazz sorgt eine Band mit Dozenten der Kreismusikschule und Gästen. Mit dabei sind Robert Scholtes (Klavier), Urban Elsässer (E-Gitarre), Joes Vandueren (Saxophon), Gerd Breuer (Schlagzeug) und Markus Proske (Bass).