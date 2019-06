DJs mit Behinderung, Silent Disco : Das Electrisize-Festival wird inklusiver

Foto: Ruth Klapproth 20 Bilder Das Electrisize Festival 2018 in Erkelenz.

Erkelenz Das Electrisize-Festival lockt am 9. und 10. August nach Erkelenz. Zusammen mit der Heinsberger Lebenshilfe wurden Konzepte zur Inklusion erarbeitet: Unter anderem wird es DJs mit Behinderung geben.

Das Electrisize-Festival will Menschen mit Behinderung besser an dem Event teilhaben lassen. Als DJs werden Menschen mit Behinderungen eingesetzt, etwa der aus Polen bekannte DJ „Golden Nose“, der wegen einer Zerebralparese derart eingeschränkt ist, so dass er die Turntabels nur mit seiner Nase steuern kann. Noch weitere DJs mit Einschränkungen werden für Partystimmung sorgen. Darüber hinaus werden so genannte Volunteer-Tandems beim „Esize“ sein, bei dem Menschen mit Behinderungen mit ihren Assistenten im Tandem beim Festival beschäftigt sind. Unter anderem sorgen sie auch für ihre Besucher im eigenen Gastronomiebereich.

Auch die Secret Stage, deren Standort vorher nicht verraten wird, verspricht inklusives Feiern. Dort werden keine großen Lautsprecher zu finden sein. Statt dessen gibt es eine Silent Disco, bei der jeder Besucher einen Funkkopfhörer (800 werden verfügbar sein) leihweise bekommt. Jeder kann die Lautstärke selbst regulieren. Über verschiedene Kanäle soll es sogar möglich sein, selbst das aussuchen zu können, was man hören möchte.

Die Akteure des Kulturgartens und der Lebenshilfe freuen sich auf das besondere Projekt. Foto: Anke Backhaus

Info Noch sind Tickets erhältlich Wer das Spektakel erleben möchte, muss schnell sein: Wie Kulturgarten-Geschäftsführer Michael Frentzen sagt, gibt es noch Restkarten für das Veranstaltungswochenende am 9. und 10. August. Rund 12.000 Quadratmeter Bodenschutz wird an Haus Hohenbusch extra für das Festival ausgelegt. Dies, so sagen die Organisatoren, sorge für Barrierefreiheit, so dass auch Rollstuhlfahrer keine Probleme bekommen, das Festival zu besuchen. Damit haben die Veranstalter bei vorangegangenen Esize-Veranstaltungen schon beste Erfahrungen gemacht. Die Lebenshilfe Heinsberg verspricht barrierefreie Toiletten für die Festival-Besucher mit Einschränkungen. www.electrisize.de

Edgar Johnen gibt unumwunden zu, „bei der ersten Idee ganz schön gestutzt haben. Aber: Gerade wir als Lebenshilfe stehen dafür, den inklusiven Gedanken zu leben. Inklusion passiert nicht von selbst. Darum ist es gut, die Kontakte zum Kulturgarten geknüpft zu haben, so dass wir uns nun auf das Electrisize-Festival an Haus Hohenbusch sehr freuen dürfen“. Der Geschäftsführer der Lebenshilfe Heinsberg ist längst nicht alleine mit seiner Vorfreude, wenn es darum geht, das Festival, das am 9. und 10. August stattfindet, in einem neuen Licht erscheinen zu lassen.

Nicht ganz unbeteiligt ist Johnens Mitarbeiter Robert Offermann, der als Heilerziehungspfleger bei der Lebenshilfe arbeitet. In der Szene ist Offermann viel besser als DJ Rob van O bekannt und ist der Resident-DJ des Festivals, also einer, der von Beginn an dabei ist und darüber hinaus zum festen Stamm des Festivals zählt. „Musik ist ein großes Thema für mich. Ich arbeite in der Einrichtung Triangel und habe mit den Kindern dort ein Lied produziert, was allen viel Spaß gemacht hat.“ Und so kam der Stein irgendwie ins Rollen. Und so wird das vom Kulturgarten Erkelenz veranstaltete Festival noch inklusiver. „Inklusiv waren wir in gewisser Weise schon immer, nun stehen wir vor einer tollen neuen Herausforderung“, kündigt Kulturgarten-Geschäftsführer Michael Frentzen, der Creative Director des Festivals, an. Neu ist die Secret Stage: „Diese versteckte Bühne befindet sich nicht auf den Geländeplänen. Man muss sie suchen und finden. Dafür muss man schon in allen Bereichen unterwegs sein“, verrät Raphael Meyersieck, ebenfalls Kulturgarten-Geschäftsführer und Technischer Direktor des Festivals.