Erkelenz verschiebt Eröffnung erneut : Kindergarten im Harf-Haus wird weiterhin nicht fertig

Erkelenz Im August wollte Erkelenz einen neuen Kindergarten in der Innenstadt eröffnen. Erneut wurde der Termin verschoben.

Der Umbau des Familie-Harf-Hauses an der Südpromenade 31 in Erkelenz zu einem Kindergarten verzögert sich noch einmal. Zunächst war dessen Eröffnung für August geplant gewesen, dann für Oktober. Schließlich hatte Hochbauamtsleiter Martin Fauck in dieser Woche dessen Eröffnung für das Jahresende ankündigen wollen, doch musste er im Bauausschuss einräumen: „Ich lasse mich nicht mehr festlegen.“