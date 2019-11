Start in die fünfte Jahreszeit : Karnevalsauftakt in ganz Erkelenz

Erkelenz Feier am 10. November in St. Lambertus und Stadthalle.

Der „Elfte im Elften“ wird in Erkelenz vielerorts gefeiert – fast alle Karnevalsgesellschaften planen Auftaktveranstaltungen für ihre Orte. Bürgermeister Peter Jansen und die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft (EKG) laden für Sonntag, 10. November, zum gemeinsamen Sessionsauftakt ein und empfangen die Abordnungen der Karnevalsvereine aus dem gesamten Stadtgebiet ab 11 Uhr in der Stadthalle am Franziskanerplatz. Vorher findet ab 10 Uhr eine Heilige Messe in Sankt Lambertus statt.