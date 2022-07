Freunde der Partnerschaft : Bonjour aus Saint-James in Erkelenz

Erkelenz Große Freude herrschte bei den Freunden der Partnerschaft aus Saint-James und Erkelenz, als man sich nach drei Jahren endlich wieder traf.

So ging es auch bereits fröhlich beim Sektempfang im Alten Rathaus zu, wo die deutschen Gastfamilien und Bürgermeister Stephan Muckel die französischen Gäste willkommen hießen. Die Mehrzahl der Gäste war zum wiederholten Male in Erkelenz, doch auch neun französische Gäste waren erstmalig dabei. Die 90-jährige Angelina Cardin hingegen nimmt bereits seit über 30 Jahren am Austausch teil und war auch jetzt wieder mit an Bord.