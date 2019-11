Konzert : Musikalische Reise zur eigenen Seele

In der beschaulichen Kirche in Schwanenberg sang der Gospelchor rejoiSing die Wiederauflage seines neuen Projektes: „Gloria“, ein gesungener Gottesdienst mit norwegischer Musik und Texten.

Im Rahmen eines gesungenen Gottesdienstes nahmen die Sänger die Zuhörer mit auf eine besinnliche Reise zu ihrer eigenen Seele. „Der Gloria Gottesdienst ist Ort der Begegnung mit Gott“, sagte Gisela Unland in einführenden Worten zum Konzert. „Wir wünschen Ihnen, dass wir Sie anstecken können, mit unserem Gesang und unserer Musik und den begleitenden, nachdenklichen Worten“. Die besinnlichen Texte hatte Pfarrer Robert Banerjee für dieses Konzert geschrieben. Er möchte damit die Herzen der Menschen erreichen und etwas darin bewegen. „Es gibt einen Treffpunkt zwischen Himmel und Erde. Jeden Tag unseres Lebens können wir mit allen Sinnen diese geheimnisvolle Begegnung erleben.“ Von der Lebendigkeit mit Jesus erzählen die Texte. Das „Gloria“ des Oslo Gospel Choir wurde in norwegischer und lateinischer Sprache mit englischen Passagen gesungen. Gospel und Klassik waren darin verbunden. Geschrieben wurde die Messe von Tore W. Aas, dem Leiter des Osloer Chores und mit Texten von Hans-Olav Mørk ergänzt. Für all jene, die kein Norwegisch sprechen, waren übersetzte Texte in der Kirche ausgelegt.

Gegliedert war die Messe in verschiedene Teile. Ein Kyrie ging dem Gloria voran, Credo, Sanctus und Vater Unser folgten. Das Agnus Dei und der traditionellen über Jahrhunderte überlieferte Segen beendeten die Messe. Bereits 2007 sang der Chor zum ersten Mal vor Publikum den ergreifenden Gottesdienst und schloß 2012 weitere an. Auch in diesem Jahr sind noch Gloria-Feiern in verschiedenen Städten geplant. Die Musiker Holger Ruchatz an der Gitarre, Christian Schmitz am Bass, Patrick Theil am Schlagzeug und Martin Fauck am Keyboard unterstützten mit ihren Instrumenten die Sänger. Ebenso waren zwei ganz junge Musiker mitdabei: Nils Nopper am Cello und Melina Schubert am Akkordeon. Nachdenklichkeit und ein Gefühl von Frieden breiteten sich im Kirchenraum aus. Mit dem Klang der Lieder und den Stimmen erreichten die Sänger die Menschen. Eine ergreifende, mystische Atmosphäre, welche die Zuhörer in ihren Bann zieht, war zu spüren. Rast und Ruhe kehrten in den unsteten Seelen ein.