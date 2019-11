In Holzweiler entstand ein weiterer Baustein für die Zukunft des Dorfes : Futterstelle für Leseratten

Nach der Bücherkiste reift bei Günter Voetz die nächste Idee für Holzweiler.

Er hatte sich Bücherkisten in Wegberg und Mönchengladbach angesehen und war zwar von Idee begeistert, nicht aber von der Umsetzung. Bei einer Bücherkiste kann jeder Interessent kostenlos Lesestoff entnehmen, ihn behalten, wiederbringen oder auch andere Bücher abliefern. „So gibt es einen immer wieder anderen Bestand in den Regalen“, erklärt Voetz. Was ihm nicht gefiel, war die bauliche Umsetzung der begutachteten Bücherkisten. „Zu klein, zu einfach“, meinte der Mann, der sich aus kleinen Anfängen zu einem Unternehmer mit rund 30 Mitarbeitern in Holzweiler etabliert hat. Er packte an und baute seine Bücherkiste, die mit 25 Regalmetern Platz bietet und groß genug ist, um sich als Interessent darin zu drehen. „Jeder, der will, dem baue ich gerne gegen Erstattung der Kosten eine eigene Bücherkiste.“