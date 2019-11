Programm für November : Sankt Martin, Bücherküken und Lesehunde

Erkelenz Gelesen, zugehört und gemeinsam gebastelt wird im November in der Stadtbücherei an der Gasthausstraße.

Die Lesehunde Keanu und Lucky sind dort wieder am Samstag, 9. November, ab 10 Uhr anzutreffen. Kinder von fünf bis sieben laden sie und Andrea Becker-Hunecke dazu ein, in Geschichten einzutauchen. Die beiden Lesehunde strahlen Ruhe aus und helfen, sich besser zu konzentrieren. Anmeldung unter der Telefonnummer 02431 85363.

Im Traum kann man die allerbesten Abenteuer erleben – ob Pirat, Superheld oder Ritter –, alles ist möglich. Um dieses Thema geht es beim Bilderbuchkino am Donnerstag, 14. November, ab 16 Uhr. Kinder von vier bis sechs Jahren können dazu in die Stadtbücherei an der Gasthausstraße kommen. Am Donnerstag drauf, 21. November, sind ab 16 Uhr Kinder zwischen sechs und zehn Jahren eingeladen zu „Erzähl‘ mir ein Märchen! – Vom Wasser des Lebens“. Märchenerzählerin Gabriele Claßen entführt ins geheimnisvolle Land der Märchen.