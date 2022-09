Am Wochenende in Erkelenz : Kulinarischer Treff und Autoschau locken in die Stadt

Impression vom kulinarischen Treff im vergangenen Jahr. Foto: Renate Resch

Erkelenz Während rund um den Markt am Sonntag Restaurants ihre Spezialitäten anbieten, steht bei der Autoausstellung am Wochenende die E-Mobilität im Vordergrund.

Schlemmen, Shoppen, Autos schauen in Erkelenz: Der kulinarische Treff mit verkaufsoffenem Sonntag lockt am 25. September in die Innenstadt. Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte geöffnet, von 12 bis 19 Uhr bietet der kulinarische Treff eine große Auswahl an Gerichten. Am gleichen Wochenende findet auf dem Burgparkplatz und im Ziegelweiherpark am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr auch die 32. Erkelenzer Automobilausstellung (EAA) statt.

„Der Probiergedanke, die Vielfalt sowie die Verpflichtung zur Qualität in Verbindung mit dem Flair rund um das Alte Rathaus sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren des kulinarischen Treffs“ sagt Stefan Lemmen, Vorstandsmitglied des Gewerberings und Projektleiter der Veranstaltung. Kulinarische Angebote in Probiergrößen gibt es in diesem Jahr von Fisch Lemmen, dem Bistro Vintage und dem Restaurant Anton‘s. Erstmalig mit dabei ist in diesem Jahr „Der Landmann“ mit verschiedenen Käsespezialitäten. Erneut mit einem Stand vor Ort ist zudem das Sternerestaurant Troyka.

Bei der Automesse präsentieren gleichzeitig Autohäuser aus der Region ihre Fahrzeuge, darunter die Neuheiten auf dem Markt und die Trends für die kommenden Jahre. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema E-Mobilität. Der offizielle Startschuss für die Autoschau fällt am Samstag um 11 Uhr. Dann eröffnet Bürgermeister Stephan Muckel als Schirmherr die Veranstaltung.

Aussteller der Schau sind dieses Mal das Autohaus Jacobs Automobile Heinsberg mit VW und Audi, das Autohaus Schultes aus Geilenkirchen mit Seat und Cupra, die Theo Bähr GmbH aus Geilenkirchen mit Mercedes Benz und Smart, das Autohaus Gerresheim aus Jüchen mit Hyundai, das Autohaus Königs GmbH & Co.KG aus Heinsberg mit Ford sowie die Conen GmbH aus Heinsberg, die Honda-Fahrzeuge aber auch Vespa-Roller und ein Wohnmobil mitbringen.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Kreissparkasse Heinsberg und der NEW. Der Energie- und Wasserversorger will vor Ort unter anderem Fakten zu aktuellen Fragen des E-Ladens liefern.

Der Burgplatz wird am Wochenende nicht als kostenloser Parkplatz zur Verfügung stehen, die Stadtverwaltung empfiehlt daher die Anreise zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Auch der Dr.-Josef-Hahn-Platz ist von Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, gesperrt. Offen sind die Parkdecks an der Aachener Straße und an der Ostpromenade, die P+R-Anlage am Bahnhof und die Schulhöfe an der Westpromenade und am Zehnthofweg. Auch in der Tiefgarage an der Hermann-Josef-Gormanns-Straße ist am kommenden Wochenende gebührenfreies Parken möglich. Die Fußgängerzone ist am Sonntag während des kulinarischen Treffs für die Durchfahrt gesperrt.

