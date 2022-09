Neues vom Arbeitskreis Integration : 636 geflüchtete Menschen leben in Erkelenz

174 geflüchtete Kinder, 90 Prozent von ihnen stammen aus der Ukraine, besuchen derzeit Erkelenzer Schulen. Foto: dpa/Marijan Murat

Erkelenz Aktuelle Zahlen und Infos rund um geflüchtete Menschen in Erkelenz werden seit 2015 regelmäßig beim Arbeitskreis Integration bekannt gegeben und besprochen. Ende August traf er sich und veröffentlichte die neuesten Zahlen.

636 geflüchtete Personen leben in Erkelenz, 385 davon sind aus der Ukraine hinzugekommen.

Von den 636 geflüchteten Menschen sind 219 Menschen in gemieteten Wohnungen oder Häusern untergebracht, 155 sind ukrainische Kriegsflüchtlinge, die in Kuckum, Unterwestrich und Berverath leben. Derzeit sind dort 19 Häuser mit 24 Wohneinheiten von RWE Power angemietet. Zur Nutzung stehen 16 Häuser mit 21 Wohneinheiten bereit. Weitere drei Häuser werden hergerichtet. Mit 230 Menschen, die in privaten Wohnungen leben, ergibt sich eine Summe ukrainischer Kriegsflüchtlinge von 385.

Eine seriöse Prognose, wie sich die Lage entwickelt und der damit verbundene Kapazitätsbedarf an Unterkünften ist kaum möglich. Das Vorgehen muss dynamisch angepasst werden. Bislang konnte die Errichtung einer Notunterkunft in einer Turnhalle vermieden werden. Eine Verdichtung der Belegungszahlen in den Unterkünften und die weitere Anmietung von Wohneinheiten ist nicht zu vermeiden.

Das Kommunale Integrationsmanagement ist ein neues Projekt mit dem Ziel, Menschen mit Einwanderungsgeschichte einen Zugang zu Teilhabe- und Integrationsangeboten zu ermöglichen und sie bei Fragen zu rechtlichen Zuständigkeiten zu unterstützen. KIM ist für Zugewanderte gedacht, die aus der bestehenden Betreuung herausfallen, also zum Beispiel nicht durch das Case Management des Jobcenters aufgefangen werden. So soll dennoch eine Begleitung von Zugewanderten in Berufstätigkeit, Alltag, Wohnungssuche usw. sichergestellt werden. Ziel ist die Vermittlung an zuständige Stellen. Um im KIM Projekt übergreifend koordinieren zu können, soll eine Lenkungsgruppe eingerichtet werden. Integrationskoordinatorin Samira Meurer sagt: „Auch wenn es gut läuft, benötigen wir Hilfe in der Integration.“ KIM ist bei der Diakonie, Südpromenade 25, Telefon 02431 948070.

Seit Februar besuchen 174 Kinder die Schulen. 90 Prozent kommen aus der Ukraine. Dies stellt Schulen vor Herausforderungen mit Blick auf Kapazitäten und Sprache. Unter anderem ein Projekt soll helfen, die Verständigung zu verbessern. Es findet in den Herbstferien zum dritten Mal statt und ist auch für zugewanderte Kinder aus anderen Kommunen offen. „Kein Kind wird ausgegrenzt“, so Joachim Mützke, Leiter des Amtes für Bildung und Sport. Ein Angebot macht der Kreissportbund mit „Integration durch Sport“, Kontakt: Telefon 02452 904005, E-Mail: veravanool@ksb-heinsberg.de.

(RP)