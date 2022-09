Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Unbekannte brechen Firmenfahrzeuge auf

Unbekannte Täter brachen mehrere Firmenfahrzeuge auf und stahlen Werkzeuge. Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Erkelenzer Land Im Stadtgebiet von Erkelenz und in Baal stahlen die Diebe verschiedene Werkzeuge. In Wassenberg war das Neugebiet an der Anton-Heuters-Straße mal wieder das Ziel unbekannter Täter.

Werkzeug aus Firmenfahrzeugen gestohlen In der Nacht von Mittwoch, 14. September, zu Donnerstag, 15. September, kam es im Stadtgebiet Erkelenz und in Baal zu fünf Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen. Die Tatorte lagen in Erkelenz an der Graf-Reinald-Straße und am Dr.-Josef-Hahn-Platz. Hier erbeuteten die Unbekannten diverse Werkzeuge. In Schwanenberg brachen die Täter ein auf dem Rheinweg abgestelltes Fahrzeug auf. Hieraus wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. In Gerderath schlugen Diebe an der Florianstraße zu. Auch dort gelangten sie an Werkzeuge. In Baal an der Straße Am Alten Bahnhof wurde ebenfalls ein Transporter geknackt. Auch hier gingen die Täter nach ersten Erkenntnissen leer aus. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, prüft die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Auto entwendet Von einem Parkplatz an der Krefelder Straße in Erkelenz stahlen unbekannte Personen am Donnerstagabend, 15. September, gegen 23 Uhr, einen grauen Opel Corsa, an dem Heinsberger Kennzeichen angebracht waren, berichtet die Polizei.

Wärmepumpe und Regenfallrohr von Neubau mitgenommen An einem Neubau in der Anton-Heuters-Straße in Wassenberg entwendeten Diebe zwischen Donnerstag, 14. September, 11.30 Uhr, und Mittwoch, 15. September, 9.45 Uhr, eine Wärmepumpe und ein Regenfallrohr. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

(back)