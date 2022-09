Fahrradstraßen in Erkelenz : Die Stadt meint es ernst mit der Mobilitätswende

Meinung Erkelenz Es ist ein Konzept, in das unzählige Arbeitsstunden, Überlegungen und Diskussionen geflossen sein müssen. Mit der Vorstellung der Pläne für neue Fahrradstraßen zeigt die Stadt Erkelenz, dass sie es ernst meint mit der Mobilitätswende.

Die Verwaltung hat mehrfach betont, im Zuge dieser Mobilitätswende keinesfalls Auto und Fahrrad gegeneinander ausspielen zu wollen – und doch ist es nun mal so, dass mehr Fahrkomfort für Räder im engen Stadtraum nur zulasten der Autos funktioniert. Ein gottgegebenes Recht auf kostenlose Parkplätze auf der Straße vor der Haustür, der Schule oder dem Arbeitsplatz wird es im Stadtgebiet künftig an immer weniger Stellen geben. Die Argumente dafür sind gut: Ein Auto steht im Schnitt 23 Stunden am Tag auf der Stelle und blockiert in dieser Zeit aber einen großen Teil der Fahrbahn – nicht gerade effizient.