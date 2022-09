Finanzlage des Kreises Heinsberg : Defizit schrumpft um mehr als vier Millionen Euro

Kreis Heinsberg Im zweiten Quartal hat sich sich die finanzielle Lage des Kreises Heinsberg verbessert. Aber es gibt auch neue Belastungen im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Wie Schneider am Dienstagabend im Kreistag mitteilte, seien diese Zahlen im Wesentlichen auf deutlich geringere Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege zurückzuführen. Durch einen Zuschuss der Pflegekassen seit Jahresbeginn habe sich der Anteil des Kreises an den ungedeckten Pflegekosten verringert. Diese Entlastung durch den Gesetzgeber sei zu begrüßen, so Schneider, der gleichwohl darauf hinwies, „dass die ungedeckten Kosten im Bereich der Hilfe zur Pflege zum Jahr 2023 durch hohe Tarifabschlüsse und steigende Energiekosten in den Heimen stark ansteigen werden“. Es handele sich demnach also um keine Entlastung, „mit der wir dauerhaft rechnen können“.