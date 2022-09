Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Unbekannter entwendet Pakete aus Zustellerfahrzeug

Ein unbekannter Mann stahl in Millich Pakete aus einem Zustellerfahrzeug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Symbolfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Erkelenzer Land Der Mann öffnete die Ladeklappe des Fahrzeugs und nahm zwei Pakete an sich. Die Polizei sucht Zeugen. In Erkelenz stahlen Unbekannte mehrere Getränkekisten und Lebensmittel aus einem Anhänger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Pakete aus Postfahrzeug gestohlen Am Samstag, 10. September, fuhr ein Postbote mit seinem Fahrzeug Post und Pakete aus. Gegen 11.30 Uhr parkte er sein Fahrzeug auf der Gronewaldstraße in Millich. Als er nach einer Zustellung zu seinem Postfahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Unbekannten, der die Ladeklappe geöffnet und zwei Pakete an sich genommen hatte. Mit den Paketen flüchtete er zu Fuß in Richtung der Straße In der Weide. Er war etwa 1,90 Meter groß, rothaarig und schmal. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder etwas zur Identität des Paketdiebs sagen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 9200.

Einbruch in Kindergarten Über ein Fenster drangen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in Wassenberg an der Straße Am Neumarkt ein. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen, 11. September, gegen 2 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde jedoch nichts entwendet.

Getränke und Lebensmittel aus Anhänger entwendet Aus einem an der Krefelder Straße in Erkelenz abgestellten Anhänger, der bei Sportveranstaltungen als Verkaufsstand dient, stahlen Diebe zwischen Freitag, 9. September, 21 Uhr, und Sonntag, 11. September, 11.30 Uhr, Getränkekästen und Lebensmittel.

Motorrad gestohlen Zwischen Freitag, 9. September, 11 Uhr, und Samstag, 10. September, 10 Uhr, stahlen Unbekannte ein an einem Vereinsheim am Toni-Zündorf-Weg in Lövenich abgestelltes Motorrad der Marke Fantic Motor mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK).

(back)