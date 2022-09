Europäische Mobilitätswoche : Erkelenz wirbt für eine umweltfreundliche Mobilität

Erkelenz Die Stadt Erkelenz beteiligt sich mit mehreren Aktionen an der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis zum 22. September. Es gibt unter anderem eine „Barrierechecker-Tour“ und Infostände in der Innenstadt.

Die Stadt Erkelenz beteiligt sich erneut an der Europäischen Mobilitätswoche, die vom 16. bis zum 22. September stattfindet. Europaweit machen mehr als 2000 Kommunen mit und setzen so ein Zeichen für umwelt- und klimafreundliche Mobilität. In der Erkastadt sind gleich mehrere Aktionen geplant.

Am Freitag, 16. September, gibt es in der Innenstadt in der Nähe des Wochenmarktes außerdem verschiedene Infostände. So können Besucher vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) erfahren, wie das Einkaufen auch mit dem Fahrrad bestens funktionieren kann. Einen Infostand zum Thema Busangebote und den ErkaBus plant die Westverkehr, das Verkehrsunternehmen des Kreises Heinsberg. Dort erhalten Interessierte auch alles Wissenswerte zum neuen Angebot der Fahrradausleihe am Bahnhof, am Rathaus, im Oerather Mühlenfeld und am Krankenhaus. Auch die Stadt Erkelenz wird vor Ort vertreten sein und unter anderem über den aktuellen Planungsstand des geplanten Fahrradwege-Netzes präsentieren.