Raiffeisenbank Erkelenz : „Kultur in der Bank“ wird mit zwei Konzerten fortgesetzt

Das Ensemble An Erminig erzählt in seinen Liedern und Balladen über heitere, bewegende, aber auch traurige Begebenheiten. Foto: Mechthild Jablonski-Derow

Lövenich „Bretonische Klänge“ werden am 29. September im Tagungssaal der Hauptstelle in Lövenich zu hören sein, wenn das Ensemble An Erminig auftritt. Am 7. Oktober gastiert dort die Formation Link In The Chain mit Bluegrass-Musik.

„Bretonische Klänge“ und „Americana“ – Mit zwei Konzerten setzt die Raiffeisenbank Erkelenz in den nächsten Wochen ihre beliebte Reihe „Kultur in der Bank“ fort. Am Donnerstag, 29. September, gastiert das Ensemble An Erminig mit seinem Programm „Plomadeg“ in Lövenich. An Erminig spielt bretonische Musik und stammt aus dem Saarland. Zur Gruppe gehören Barbara Gerdes (keltische Harfe, Bombarden, Flöten), Andreas Derow (Gesang, schottischer Dudelsack, Geige, Akkordeons, Drehleier) und Hans Martin Derow (Gitarre, irische Bouzouky, Akkordeon, Gesang).

Berichte von außergewöhnlichen Ereignissen und Personen waren schon in früheren Zeiten willkommene Abwechslungen im oft harten und eintönigen Leben der Menschen auf dem Lande und in der Stadt. Lange bevor es Zeitungen und andere Medien gab, wurden Nachrichten, die über Skurriles, Erheiterndes oder Trauriges berichteten, von fahrenden Sängern und Musikanten von Ort zu Ort getragen. Diese Art der Informationsverbreitung war auch früher in der Bretagne üblich. Das Programm „Plomadeg“ greift diese Tradition auf und erzählt in (Tanz-)Liedern und Balladen über heitere, bewegende, aber auch traurige Begebenheiten. Das Programm bietet einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Einblick in das Leben früherer Zeiten, wobei auch gelegentlich auf das Hier und Jetzt Bezug genommen wird.

Nur eine Woche später, am Freitag, 7. Oktober, lässt sich ein guter alter Bekannter wieder einmal in der Raiffeisenbank Erkelenz blicken: Rolf Heimann alias „Professor Bottleneck“. Dieses Mal gastiert er mit der Formation Link In The Chain in Lövenich. Rolf Heimann beschreibt seine Musik als „Bluegrass-Musik mit einem Schuss Blues und Irish“, kurz „Americana“.

Die vier erfahrenen Musiker – Veronika von Rüden (Fiddle, Gesang), Rolf Heimann (Gesang, Gitarren, Mandoline), Ronald Jeurissen (Percussion) und Stefan Pelzer-Florack (Bass, Gesang) – aus verschiedenen Genres wie Rock, Blues, Folk, Irish haben sich zusammengetan und sind das Verbindungsglied zwischen dem linken Niederrhein und den Apalachen an der Ostküste der USA. Link In The Chain ist ursprünglich ein Song von John Sebastian („The Loving Spoonful“), der das Verbundensein aller Lebewesen auf diesem Planeten thematisiert. Gespielt wird unplugged, das heißt der oft mehrstimmige Gesang und die akustischen Instrumente werden nur über Mikrofone verstärkt.