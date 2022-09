Monheim : Diebe stehlen Geld und Elektrogeräte aus Eisdiele

Monheim Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro, der Beuteschaden auf wenige tausend Euro geschätzt.

Bei einem Einbruch in eine Eisdiele an der Turmstraße haben die Täter Bargeld und elektronische Geräte gestohlen. Ein Angestellter (33) stellte den Diebstahl am Mittwochmorgen fest, teilte die Polizei mit. Ein auf Kippe stehendes Fenster sei augenscheinlich gewaltsam geöffnet worden, sodass der oder die unbekannten Täter in die Verkaufsräume eindringen und sie nach Wertgegenständen durchsuchen konnten. Die Einbrecher stahlen mehrere elektronische Geräte sowie Geld und flohen anschließend durch ein weiteres Fenster in Richtung Franz-Boehm-Straße. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro, der Beuteschaden auf wenige tausend Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zur Folge konnte eine Videoaufzeichnung von der Tat gesichert werden. Eine Auswertung der Aufzeichnung ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, informiert die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Aus gegebenem Anlass raten die Beamten, Fenster, Balkon und Terrassentüren, immer zu verschließen. Auch wenn man nur kurz weggehe, denn gekippte Fenster seien für Einbrecher offene Fenster. Wichtig sei es außerdem auch Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken zu schließen.