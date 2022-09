Appell der IHK Aachen : Unternehmer warnen vor Folgen der Energiekrise

Wegen der rapide ansteigenden Energiekosten appelliert die IHK Aachen, die auch für den Kreis Heinsberg zuständig ist, an die Politik, Steuern und Abgaben zeitweise zu senken. Foto: dpa/Marijan Murat

Erkelenzer Land Die IHK Aachen befürchtet einen massiven Verlust von Arbeitsplätzen, wenn die Politik nicht gegensteuere. Gefordert seien nun auch die Bundestagsabbgeordneten für den Kreis Heinsberg.

Das Parlament der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen richtet sich mit einem eindringlichen Appell an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aus der Städteregion Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg. In ihrer Erklärung warnen die Unternehmerinnen und Unternehmer vor den Folgen der rasant gestiegenen Energiekosten für die heimische Wirtschaft: „Es droht ein massiver Verlust von Arbeitsplätzen, nicht nur in energieintensiven Unternehmen“, sagt IHK-Präsidentin Gisela Kohl-Vogel: „Neben der Gefahr einer weiter steigenden Inflation im Inland verlieren exportorientierte Unternehmen zunehmend ihre Wettbewerbsfähigkeit im Ausland, wo Energie meist deutlich günstiger ist.“

Die Folgen dieser Fehlentwicklung seien fatal: Aufträge könnten nur noch unter Verlusten abgewickelt werden. Einige Unternehmen würden bereits ihre Produktion, so die IHK, weil sie nicht mehr wirtschaftlich ist. Deshalb fordern die Unternehmerinnen und Unternehmer von den für ihre Wahlkreise zuständigen Politikerinnen und Politikern, „alle Steuern und Abgaben auf ein gesetzlich erforderliches Mindestmaß zu reduzieren, wenigstens für die kommenden sechs Monate.“ Nur so könnten die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen und die Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region gewährleistet werden, heißt es in dem von der Vollversammlung der IHK Aachen einstimmig verabschiedeten Appell.