Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Rollator-Fahrerin vereitelt Handtaschenraub

Durch laute Hilferufe schlug die Frau in Arsbeck einen Dieb in die Flucht (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land In Arsbeck verhindert eine Frau durch laute Hilferufe, dass ein Dieb ihr die Handtasche vom Rollator reißt, in Hückelhoven sucht die Polizei nach Zeugen eines Autobrandes und in Erkelenz beschädigten Jugendliche ein Fahrzeug.

Handtaschendieb scheitert Ein bislang unbekannter Mann hat versucht, am Samstag, 10. September, einer Seniorin in der Nähe eines Verbrauchermarkts an der Helpensteinstraße in Arsbeck die Handtasche zu entreißen. Die Frau hatte zuvor ihre Einkäufe erledigt und befand sich mit ihrem Rollator auf dem Bürgersteig in der Nähe des Verbrauchermarkts. Gegen 14.15 Uhr näherte sich ihr ein bislang unbekannter Mann und versuchte, ihre am Rollator befindliche Handtasche zu entreißen. Als die Frau laut um Hilfe rief, ließ der Räuber von ihr ab und flüchtete. Er bestieg in der Nähe ein blaues Auto, möglicherweise einem blauen Ford Fiesta mit ausländischen Kennzeichen, der von einer weiteren unbekannten Person gesteuert wurde. Der Räuber war etwa 25 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und mit einem schwarz-weißen Oberteil bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02452 9200.

Zeugen nach Autobrand gesucht Auf dem Gelände einer Autoteilefirma an der Hilfarther Straße in Hückelhoven wurden am Freitag, 9. September, gegen 1 Uhr insgesamt vier Fahrzeuge durch ein Feuer beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter Tel. 02452 9200.

Scheiben eingeschlagen Am Sonntagabend, 11. September, beschädigten zwei Jugendliche gegen 22.40 Uhr mit einem Stein mehrere Scheiben eines Fiat 500, der am Markt in Erkelenz abgestellt war. Ein Zeuge beschrieb die Täter als männlich und etwa 16 Jahre alt. Einer der Jugendlichen trug bei der Tat eine hellblaue Jeans und einen weißen Pullover. Die jungen Männer entfernten sich in Richtung Kirche.