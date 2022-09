Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Unfallverursacherin gesucht

Erkelenzer Land Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls in Wegberg, sich zu melden. Dort wurde eine Fahrradfahrerin von einem abbiegenden Kleinwagen zu Fall gebracht.

Radfahrerin angefahren Am Mittwochmorgen, 14. September, kam es in Wegberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine jugendliche Fahrradfahrerin verletzt wurde. Die 14-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Industriestraße aus Richtung Siemensweg kommend in Richtung Lindenstraße. Als sie die Straße Am Bahnhof überqueren wollte, um auf den Geh-/Radweg zu fahren, bog eine Autofahrerin mit ihrem silbernen Kleinwagen links aus der Lindenstraße in die Straße Am Bahnhof ein. Es kam zum Zusammenstoß mit der Schülerin, wobei diese zu Boden fiel und sich verletzte. Die Frau stieg erst auf Aufforderung eines Zeugen aus dem Fahrzeug, entfernte sich allerdings dann doch von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun die Fahrerin. Personen, die zum Unfallzeitpunkt etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden unter Tel. 02452 9200.