SC Erkelenz in der Bezirksliga : Angekommen in der neuen Liga?

Drei Platzverweise, ein verschossener Elfmeter: In der Partie gegen Alemannia Mariadorf war einiges los. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Gegen Alemannia Mariadorf gelang dem SC Erkelenz der erste Saisonsieg. In einer turbulenten Partie hatte auch eine Entscheidung von Trainer Christian Grün maßgeblichen Anteil an dem Sieg. Mit dem Saisonstart ist der Trainer zufrieden.

Von Herbert Grass

Da war er also endlich, der erste „Dreier“ in der Bezirksliga für den SC 09 Erkelenz. Auf dem Rasenplatz im „Willy-Stein-Stadion“ gewann der Aufsteiger gegen Landesliga-Absteiger Alemannia Mariadorf am vergangenen Wochenende mit 3:1 (3:0). Zuvor gab es ein 0:0 zum Saisonauftakt bei der SG Union Würm-Lindern, eine 1:2-Niederlage zu Hause gegen Mitaufsteiger Rhenania Lohn und ein 0:3 beim Bezirksliga-Vizemeister Rasensport Brand. Mit dem ersten Saisonerfolg scheinen die „Erka-Städter“ nun in der Liga angekommen. „Mit vier Punkten nach diesem Auftaktprogramm bin ich hochzufrieden“, sagt der Erkelenzer Trainer Christian Grün. Denn das Saisonziel lautete von Grün vor der Saison: „Unser Ziel ist, die Klasse zu halten und möglichst schnell die nötigen Punkte zu holen.“ Mit vier Punkten aus vier Spielen belegt seine Mannschaft aktuell den ersten Nichtabstiegsplatz, Rang zwölf.

Dass gegen Mariadorf der erste Sieg glückte, hatte womöglich auch mit einer Entscheidung des Trainers zu tun: Grün war für das Spiel mit seiner Mannschaft absichtlich auf den Naturrasenplatz ins „Willy-Stein-Stadion“ gewechselt, wohl wissend, dass der Gegner sich auf einem Kunstrasenplatz, so wie im eigenem „Südpark“, wohler fühlt. Und Trainer Grün schien mit dem Umzug alles richtig gemacht zu haben.

Vor allem Mariadorfs Abwehr unterliefen auf dem „holprigen Geläuf“ haarsträubende Fehler. So schon in der 5. Minute, als Erkelenz` Mittelstürmer Malte Lütteke Alemannias Innenverteidiger Philip Derichs unter Druck setzte. Zum Entsetzen seiner Mitspieler „säbelte“ Derichs über den Ball – und Lütteke bedankte sich mit seinem Treffer zum 1:0.

Da SC-Trainer Grün verletzungsbedingt auf gleich fünf Innenverteidiger verzichten musste, beorderte er seinen sonstigen Torjäger Sinan Kapar in die Abwehr. Und der machte seine Sache als eine Art Ausputzer auch ganz ordentlich. Für Kapar stürmte dieses Mal Lütteke, er war einer der auffälligsten und agilsten Akteure auf dem Platz – wie auch Torwart Jacomo Patz: Der parierte schon kurz nach der 1:0-Führung glänzend gegen Mariadorfs Spielertrainer Sebastian Wirtz (13. Minute).

In der 30. Minute schwächte Erkelenz sich dann selbst: Pascal Thora, zuvor schon mit „Gelb“ verwarnt, lief nach einer Behandlung wieder auf den Platz, ohne dass Schiedsrichter Benjamin Krebs ihm ein Zeichen gegeben hatte. Die Folge: eine weitere Gelbe Karte, in Summe also Gelb-Rot für Thora. Trotz Unterzahl gelang Erkelenz in der 33. Minute das 2:0 durch Lütteke. Und Mariadorfs Slapstick-Nummern in der Abwehr häuften sich, in der 40. Minute hieß es sogar 3:0 – erneut durch Angreifer Lütteke.

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste in der 68. Minute durch André Hochmuth zum 1:3. Für den Torschützen war kurz danach aber schon wieder Schluss, ein Foul von ihm gegen den Erkelenzer Einwechselspieler Marcel Nickels ahndete der Schiedsrichter mit einem Platzverweis. Als in der 88. Minute der Erkelenzer Niklas Grimble ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste und unmittelbar danach Mariadorf ein Foulelfmeter zugesprochen wurde, schien es noch einmal eng zu werden. Aber Mariadorfs Pascal Willems scheiterte vom Punkt am glänzend reagierenden Erkelenzer Keeper Patza, der den Ball sogar festhielt.