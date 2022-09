Franziskanerplatz in Erkelenz : Ein Platz und seine Geschichte

Dieses 1934 auf dem Lambertiturm gemachte Foto zeigt die später zerstörte Kirche, links daneben der heutige Franziskanerplatz. Foto: Archiv Heimatverein

Erkelenz Ob Name, Nutzung oder Bebauung: Der Franziskanerplatz in Erkelenz ist schon etliche Male verändert worden. Günther Merkens vom Heimatverein blickt zurück.

Von Günther Merkens

Der Umbau des Franziskanerplatzes zählt zu den ersten sichtbaren Maßnahmen bei der großen Umgestaltung der Erkelenzer Innenstadt im Zuge des Projektes „Erkelenz 2030“. Bei der Umgestaltung wurden an der Süd-Ostseite des Platzes Grundmauern und Reste eines Gewölbekellers gefunden. Hier stand bis zur Zerstörung im Jahre 1945 die Schmiede Wachtendonk. Bis zur Trockenlegung der Maar im Jahre 1865 stand das Haus unmittelbar am Weiher. Es soll ursprünglich das Brauhaus des Klosters gewesen sein und hatte zwei untereinanderliegende tiefe Gewölbekeller.

Die Maar, die bereits im 14. Jahrhundert erwähnt wird, an der heutigen Aachener Straße gelegen, war ein stehendes Wasser von circa 50 mal 50 Metern an der Nordseite der Maarstraße und diente als Löschwasserreserve. Der Weiher, etwa einen bis zweienhalb Meter tief, hatte, vom Regenwasser abgesehen, keinen natürlichen Zufluss.

Früher gab es einen Verbindungsgraben, entlang der Gasthausstraße, zum Stadtgraben am heutigen Zehnthofweg. 1834, so berichtet die Chronik, erfolgte eine Baumbepflanzung an der „Pferdetränke, Maar genannt, wie solches im Jahre vorher auf dem Marktplatz geschehen“.

Die gleiche Quelle berichtet 1863: „Die sogenannte Maar wurde bedeutend eingeengt und mit einem Zaun und einer Hecke umgeben. Bis 1865 wurde die Maar vollends trockengelegt. Anlass war der Tod eines Reisenden, der am 21. März 1863 nachts den Weg verfehlte und in der Maar ertrank.“ Der durch die Trockenlegung entstandene Platz erhielt um 1900 eine gärtnerische Gestaltung.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Anlage zerstört und nach dem Krieg notdürftig befestigt. Der Platz wurde unter anderem für die Kirmes genutzt, ebenso für den Zirkus. Im Jahre 1956 wurde der Franziskanerplatz neugestaltet. Neben Parkstreifen an den Rändern wurde eine befestigte Fläche, eine Grünfläche und später der Franziskusbrunnen geschaffen.

Bereits 1395 wird die „Mahr/Maar“ erwähnt und der Platz trug diesen Namen. Das Ratsprotokoll vom 19. September 1898 berichtet über die Umbenennung der Maar und der Maarstraße: „Die Namen Mahr und Mahrstraße sollen, da der Pfuhl, welcher diesen Namen führte, vertilgt ist, als unschön und veraltet wegfallen. Der Mahrplatz soll Franziskanermarkt und die von hier aus nach auswärts führende Straße Aachener Straße benannt werden.“

Der Name wurde 1936 erneut geändert. Am 15. Juli kam der Stadtrat zu folgenden Beschluss: „Ratsherren sind damit einverstanden, dass der bisherige Franziskanermarkt fürderhin die Bezeichnung An der Maar führt. Die Bezeichnung wurde gewählt, weil auf dem Franziskanermarkt früher ein Wassertümpel (Maar) vorhanden war und der Platz auch heute noch vielfach Maarplatz genannt wird.“

Geschichtlich gesehen war die Bezeichnung Franziskanermarkt übrigens falsch. Einen Markt hatte es hier, abgesehen von gelegentlichen Pferdemärkten an der Tränke, nicht gegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als man ängstlich besorgt war, alles zu tilgen, was in der Zeit des Nationalsozialismus eingeführt wurde, nannte man den Platz wieder Franziskanermarkt. Damals waren die beiden anderen Plätze der Stadt (Markt und Johannismarkt) noch mit Schutt und Baumaterial für den Kirchenbau blockiert.

Doch diese Bezeichnung konnte sich nicht mehr durchsetzen – zumal die Franziskanerkirche nicht mehr existierte. Seit 1955 hieß der Platz wieder „An der Maar“. Nach der kommunalen Neugliederung im Januar 1972 mussten viele Straßen aus postalischen Gründen umbenannt werden. Den Namen „An der Maar“ gab es auch schon in Kückhoven. Die Erkelenzer Bezeichnung sollte geändert werden. Im Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte standen also „Franziskanerplatz“ (nicht Markt) und „Am Maartor“ zur Diskussion. Da das Tor nicht hier gestanden hat (es Stand an der Aachener Straße Ecke Wilhelm Straße und Westpromenade) und der Bevölkerung nicht klar ist, welche Bedeutung die alten Lagebezeichnungen hatten, entschied sich die Mehrheit für „Franziskanerplatz“. Der Erkelenzer Stadtrat folgte dem Vorschlag in der Sitzung am 13. Dezember 1973.

Das Straßenbild war, trotz der relativ breiten Straße, ausgesprochen ländlich. An der Ostseite standen Bauernhäuser mit Toreinfahrten und kleine Häuschen von Handwerkern und Tagelöhnern im bunten Wechsel. An der Maar entlang führte die Antoniuskirchstraße. So nennt sie jedenfalls eine Sammlung verschiedener Erkelenzer Motive, die Josef Schuwirth 1890 zeichnete. Am Ende dieser kurzen Straße stand die St. Antonius-Kirche, die in Erkelenz Paterskirche genannt wurde (nach dem dazugehörenden Franziskanerkloster). Sie stammte aus dem Jahre 1662 und war in schlichtem Barock erbaut. Im Februar 1945 wurde die Antoniuskirche völlig zerstört. Sie wurde nicht wieder aufgebaut. Ab Beginn der 1950er Jahre wurde an dieser Stelle das neue Gymnasium gebaut, heute Teil der Hauptschule. Zwischen dieser Kirche und der Patersgasse stand das alte Schulgebäude. Es wurde 1858 an Stelle einer früheren Gendarmeriekaserne gebaut, deren Gebäude aber bis 1802 (Säkularisation) zur Klosteranlage gehört hatten.

Nach Bezug des neugebauten Gymnasium wurde das Gebäude bis 1956 von der Berufsschule genutzt. 1956 wurde das Schulgebäude wegen Baufälligkeit, aber auch um dem anstehenden Neubau der Stadthalle Platz zu machen, abgebrochen. Diese neue Stadthalle konnte am 7. September 1957 eröffnet werden. Ab 2008 wurde die Stadthalle fast vollständig abgerissen und neu aufgebaut. An der Westseite des Platzes wurden in den 1950er Jahren ein Wohn- und Geschäftshaus (an der Aachener Straße), ein Wohnhaus (an der Patergasse) und dazwischen das ehemalige Telegrafenamt gebaut.