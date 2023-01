Flüchtlingshilfe in Erkelenz Jugendtreff gibt Geflüchteten Halt

Finanziert werden die Ausflüge, aber auch das Mittagessen und alle Materialien von der Flüchtlingshilfe Ankommen e.V. „Wir betrachten ,Spaß und Kultur‘ als erfolgreiches Integrations- und Präventionsprojekt in der Kinder- und Jugendarbeit“, sagt Andrea Ludwigs-Spalink. „Wer den Treff über Jahre besucht, erlebt eine Gemeinschaft, in der jeder gleich viel wert ist, und findet in diesem geschützten Raum auch Halt bei Problemen in der Familie und Schule.“ Die Vorsitzende wisse, „dass es für viele Betreuerinnen nach dem Treff noch weitergeht und sie sich auch privat um so manches Kind kümmern.“