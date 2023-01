Das Protestcamp in Lützerath Hinter den Mauern des Widerstandes

Der Weg ins Herz des Widerstandes in Lützerath führt durch ein regenbogenfarbenes Scheunentor. Ein kurzer überdachter Durchgang, in dem Pflastersteine, Bauzäune und lange Holzlatten neben allerhand Unrat an den Wänden liegen, führt in einen grau gepflasterten, etwa zwei Fußballfelder großen Innenhof, der umschlossen ist von einstöckigen Wohngebäuden und Scheunen. Auf dem Boden liegen Holzpaletten und Autoreifen, in einer Mülltonne brennt ein kleines Feuer. Polizisten sind hier nicht willkommen: „Kill cops“ steht auf einer roten Backsteinmauer geschrieben, und darunter: „Zwischen Bullenhelm und Nasenbein passt immer noch ein Pflasterstein.“