Wirtschaft im Kreis Heinsberg Arbeitslosenquote ist im Dezember unverändert

„Es gibt keinen verstärkten Zugang von Menschen in die Arbeitslosigkeit. Im Vergleich zum Dezember des letzten Jahres sind 900 Personen mehr von Arbeitslosigkeit betroffen“, so Ulrich Käser, Leiter der Arbeitsagentur Aachen-Düren. „Erfreulich ist, dass die Arbeitslosigkeit bei den langzeitarbeitslosen Menschen weiter zurückgeht, sowohl zum Vormonat als auch zum Dezember 2021.“ Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sei gestiegen. Im Juni 2022, dem aktuellsten Datenstand, hätten 391.400 Menschen in der Region sozialversicherungspflichtig gearbeitet, so viele wie nie zuvor.