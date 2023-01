Autobahn 46 bei Erkelenz Kuriose Pannenhäufung nach Unfall

Am späten Dienstagnachmittag hat sich auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf in Höhe Erkelenz-Hetzerath ein Verkehrsunfall ereignet, wegen dem die Autobahn eine knappe Stunde komplett gesperrt werden musste. Ein 55-Jähriger aus Heinsberg wollte mit seinem Mercedes gegen 17.15 Uhr einen 73-jährigen Mann in dessen Honda überholen. Bei dem Überholvorgang kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Honda geriet dabei ins Schleudern, krachte gegen die Mittelleitplanke und kam anschließend auf der rechten Spur zum Stehen. Der Mercedes des 55-Jährigen drehte sich um die eigene Achse und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen liegen. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrzeugführer und wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.