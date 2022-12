Tagebau, Innenstadt und Handel Was 2023 in Erkelenz wichtig wird

Nach drei turbulenten Jahren geht es in Erkelenz auch 2023 spannend weiter: Corona-Pandemie, viel Bewegung in der Tagebau-Problematik und wichtige Entscheidungen für die Innenstadt prägten in Erkelenz die vergangenen Jahre, ganz ähnlich geht auch der Blick in die Zukunft: Vom vielleicht größten Polizeieinsatz in der Geschichte NRWs bis zu vielen Neuerungen im Stadtkern wird in den kommenden zwölf Monaten einiges passieren. Wir fassen die wichtigsten Punkte zusammen.