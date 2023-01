Tagebau Garzweiler So viel Braunkohle wird noch verfeuert

Vor der in der kommenden Woche beginnenden Räumung Lützeraths ist in den sozialen Medien erneut eine Debatte darüber entbrannt, ob die Braunkohle, die unter dem besetzten Erkelenzer Dorf liegt, für die Kohleverstromung notwendig ist. Die NRW-Landesregierung mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) hatte in den vergangenen Wochen mehrfach gesagt, dass die Kohle zwingend nötig ist, um die Stromversorgung Deutschlands in den kommenden Jahren sicherzustellen. Wie viel Kohle im Rheinischen Revier tatsächlich noch abgebaut werden soll, wird aus einem gemeinsamen Schreiben des NRW-Innenministeriums und des NRW-Wirtschaftsministeriums an die Bezirksregierung Köln deutlich, das unserer Redaktion vorliegt.