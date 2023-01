Zur Automatensprenung in Ratheim Bemühungen der Banken laufen bisher ins Leere

Doch wie viele Automaten braucht es denn überhaupt noch? Auch wenn Deutschland im internationalen Vergleich noch sehr am Bargeld hängt, der Trend geht doch immer mehr zum bargeldlosen Bezahlen. Die Anzahl an Automaten könnte also peu à peu reduziert werden. Vielleicht ist es nun der richtige Schritt, die übrigen Automaten von einem Sicherheitsdienst bewachen zu lassen. So wie es ist, kann es jedenfalls nicht weitergehen. Die Maßnahmen müssen endlich fruchten.