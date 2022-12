Frauencafé in Kleve für geflüchtete Frauen Viel mehr als nur ein Frauencafé für Migrantinnen

An den Treffen nehmen meist etwa zehn bis 15 junge Frauen aus unterschiedlichen Herkunftsländern teil. In der Früh gibt es einen kulinarischen Austausch der Kulturen, indem Rezepte geteilt oder traditionelle Speisen mitgebracht werden. Auch Erfahrung mit dem Kreis Kleve werden diskutiert: Wo gibt es schöne Hijabs zu kaufen? Welcher Kindergarten ist der beste? Wo ist der nächste Judo-Verein für mein Kind? Bei den vielen Gesprächen achtet Maria Schneider-Bless darauf, dass stets deutsch gesprochen wird. Der beim Finanzamt beschäftigten Kleverin liegt die Integration der Frauen am Herzen, weshalb sie die Migrantinnen auch in weiteren Belangen wie bei der Arbeitssuche oder Ausländerbehörde unterstützt. Sofern es die Besucherinnen wollen, spricht sie mit ihnen auch über Beschneidungen oder über die traumatischen Fluchterfahrungen. Dafür lädt sie auch Frauenärzte und Psychologen ein.