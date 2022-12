Gute Nachrichten aus Kaarst Abschluss zum Fachinformatiker erfolgreich anerkannt

Unter ihnen war auch Ahmad Said aus Kaarst. Der gebürtige Syrer hat einen Antrag auf volle Gleichwertigkeit seines Berufs gestellt und darf sich jetzt offiziell Fachinformatiker mit der Fachrichtung Anwendungsentwicklung nennen. Es sei zwar manchmal etwas schwierig gewesen, aber am Ende habe alles gut funktioniert, so Ahmad Said.