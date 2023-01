Jugendausschuss Erkelenz So ist der Stand beim Ausbau der Spiel- und Freizeitanlagen

In diesem Jahr soll es gleich sieben Neu- und Umbauten geben, wie aus einer Vorlage für die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses hervorgeht. Im Vordergrund steht dabei vor allem der geplante Neubau des Skateplatzes am Willy-Stein-Stadion auf der Fläche des bisherigen Ascheplatzes. Darüber hinaus soll in diesem Jahr in Golkrath eine neue Bolzplatzfläche hergestellt werden. Die Spielplätze in Terheeg und Matzerath sollen neue Geräte bekommen, in Granterath sollen die schon im vergangenen Jahr begonnenen Umbaumaßnahmen abgeschlossen werden. Auch in Kückhoven geht es weiter, hier wird an der Thingstraße ein neuer Spielplatz hergerichtet – der alte wird im Zuge Kostenpflichtiger Inhalt der zahlreichen Veränderungen im Ortsbild geschlossen.