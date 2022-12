Integration So gut klappt Integration im Rathaus Rommerskirchen

Zu den Rathausmitarbeitern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben, gehört auch Melisa Özkul, die seit zwei Jahren im Bürgermeisterbüro beschäftigt ist. Wären nicht der für deutsche Ohren fremd klingende Nachname und ihre pechschwarzen Haare, würde wohl niemand auf die Idee kommen, dass die 25-Jährige einen türkischen Vater hat (ihre Mutter ist Deutsche). Özkul ist in Deutschland geboren und auch sozialisiert; Deutsch spricht sie folglich ohne jeden Akzent. „Ich kann nicht mal Türkisch“, berichtet sie lächelnd, „dafür aber Französisch, Englisch und Spanisch.“ Am Erasmus-Gymnasium in Grevenbroich machte sie Abitur und orientierte sich zunächst in den Bereich Mediengestaltung, ehe die Evinghovenerin bei der Gemeindeverwaltung andockte. Während ihr Vater, der sich bei der SG Rommerskirchen als Fußballtrainer betätigte, desöfteren Diskriminierung und Anfeindungen erlebt habe, sei das bei ihr die Ausnahme gewesen. „Ätzend“ seien nur einige Lehrer gewesen, die ihren Nachnamen stets – bewusst oder unbewusst – falsch ausgesprochen hätten. Und auch ihre Rechenschwäche sei manchmal mit ihren kulturellen Wurzeln in Zusammenhang gebracht worden.