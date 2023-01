Frühe Krebserkennung in Erkelenz Hermann-Josef-Krankenhaus bleibt Brustzentrum

Rund 70.000 Frauen werden allein in Deutschland jährlich mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Seit einigen Jahren verzeichnet die Fachwelt allerdings, dass weniger Frauen an einer Brustkrebserkrankung versterben. Maßgeblich liegt das an der Früherkennung über das Mammographiescreening. Seit Einführung der Screenings in Deutschland konnten über diesen Weg durch frühzeitiges Behandeln die Sterblichkeit an Brustkrebs verringert werden. „Früherkennung rettet Leben. Besonders die Behandlung in ausgewiesenen, zertifizierten Brustzentren trägt dazu bei“, teilt das Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus deshalb mit.