Kommunalpolitik in Erkelenz : Weitere Ratsfraktionen für Senkung der Grundsteuer B

Kommunalpolitik in Erkelenz

Erkelenz Grüne und Bürgerpartei/Graue Panther wollen eine Senkung der Grundsteuer B mittragen. 2018 hatte Erkelenz einen Überschuss erwirtschaftet.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Die Grundsteuer B in Erkelenz zu senken, findet politisch immer breitere Zustimmung. Auch die Ratsfraktionen von Grünen und Bürgerpartei/Graue Panther halten dies für sinnvoll, um die Bürger am 2018 von der Stadt Erkelenz erwirtschafteten Jahresüberschuss zu beteiligen. CDU, FDP und Freie Wähler/UWG hatten diesen Vorschlag in die öffentliche Diskussion gebracht.