Kostenpflichtiger Inhalt: Electrisize Festival in Erkelenz : Das erwartet 25.000 Besucher zum Jubiläum

2019 wird es wieder eine abendliche Zeremonie geben, die mit Spezialeffekten und Feuerwerk begeistert. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz 25.000 Menschen werden am Wochenende beim „Electrisize Festival“ an Haus Hohenbusch erwartet. Gestartet wird am Freitagnachmittag. Die Organisatoren kündigen Entlastungen für die Anwohner an. Die Kreisstraße 29 ist aus Sicherheitsgründe gesperrt.