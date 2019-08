Worte zur Woche : Kann Grundsteuer B gesenkt werden?

Erkelenz/Wassenberg In Erkelenz zeichnet sich eine Diskussion darüber ab, die Grundsteuer B zu senken und in Wassenberg bereitet sich Bürgermeister Manfred Winkens auf ein besonderes Jahr vor.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Im Stadtrat Erkelenz ist eine Mehrheit für die Grundsteuer B dafür nicht unwahrscheinlich, da CDU, FDP und Freie Wähler/UWG diesen Schritt in ähnlichen Worten vorschlagen, um die Bürger am 2018 erwirtschafteten Jahresüberschuss in Höhe von rund 6,6 Millionen Euro zu beteiligen. Das könnte alle Menschen gleichermaßen entlasten, die Eigentümer genauso wie die Mieter, sofern die Grundsteuer B über die Nebenkosten abgerechnet wird. Eine Reduzierung um bis zu 40 Prozentpunkte schlagen die Fraktionen vor, ergab eine Umfrage.