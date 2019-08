Bürgermonitor : Pilotanlage für Abfallbetrieb beantragt

Der Entsorgungsfachbetrieb Schönmackers an der Kofferer Straße in Holzweiler. Das Unternehmen plant eine Pilotanlage, um Gerüche zu vermeiden, welche die Anwohner in der Vergangenheit besorgt hatten. Foto: Schönmackers

Erkelenz Der Entsorgungsfachbetrieb Schönmackers hat bei der Bezirksregierung beantragt, am Standort Holzweiler eine neue Abluftreinigungsanlage einsetzen zu dürfen. Das soll nicht die einzige Investition bleiben.

Anwohner aus Holz­weiler hatten wiederkehrend Geruchsbelästigungen beklagt, die vom Entsorgungsfachbetrieb Schönmackers ausgingen. Das Unternehmen änderte daraufhin die Verfahren und kündigte im April des vergangenen Jahres an, in eine neue Luftreinigungsanlage investieren zu wollen. „Der Antrag zur Inbetriebnahme einer Pilotanlage am Standort Erkelenz-Holzweiler wird derzeit durch die Bezirksregierung intensiv geprüft“, teilt das in Kempen ansässige familiengeführte Entsorgungsunternehmen jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion mit und kündigt an: „Nach einer positiven Entscheidung durch die Behörde werden umgehend alle nötigen Schritte zur Errichtung der Pilotanlage eingeleitet.“