Aktivisten scheitern vor Landgericht : Kohle-Gegner mit verklebten Fingern

Grevenbroich Anti-Kohle-Aktivisten haben im Februar einen Bagger im Tagebau Garzweiler besetzt. Jetzt legten sie Beschwerde gegen ihre anschließende Ingewahrsamnahme ein – und scheiterten damit vor dem Landgericht Mönchengladbach.

Vier Aktivisten, die am 9. Februar einen Braunkohle-Bagger besetzen wollten und von der Polizei festgenommen wurden, sind am Donnerstag mit ihrer Beschwerde vor dem Landgericht Mönchengladbach gescheitert. Die vier Aktivisten hatten sich die Fingerkuppen mit Sekundenkleber eingeschmiert. Weil sie bei der Polizei ihre Namen nicht nennen wollten und ihre Identitäten nicht festzustellen waren, kamen sich ins Mönchengladbacher Polizeigewahrsam.

Die Kreispolizeibehörde Heinsberg beantragte daraufhin die Ingewahrsamnahme der betroffenen Personen nach den Vorschriften des neuen NRW-Polizeigesetzes für eine Dauer von sieben Tagen. Das Amtsgericht Erkelenz ordnete, nachdem die Betroffenen auch in der richterlichen Anhörung keine Angaben zur Person gemacht hatten, am Nachmittag des 9. Februar an, dass die Aktivisten in die Zelle kommen. Dort sollten sie zwar nicht sieben Tage bleiben, aber so lange, bis sich der Kleber von den Fingern gelöst hat, also längstens bis zum 14. Februar, 12 Uhr. Zwei Aktivisten nannten daraufhin doch ihre Namen und kamen frei, die anderen beiden blieben bis zu dem vom Gericht angeordneten Ende im Gewahrsam.