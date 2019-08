Open-Air-Party hinter Hohenbusch : Star-DJs aus Österreich legen bei Stoppelfeldfete auf

Erkelenz Ein 4500 Quadratmeter großes Open-Air-Gelände wird für die Veranstaltung mit zwei Festzelten, Sandstrand, Bars und weiteren Attraktionen wie Rodeo-Reiten vorbereitet.

Die Katholische Landjugendbewegung Erkelenz veranstaltet am 17. August ihre inzwischen 38. Stoppelfeldfete. Auf einem etwa 4500 Quadratmeter großen Open-Air-Gelände mit zwei Festzelten, Sandstrand, Bars und weiteren Attraktionen wird gefeiert. Für die rund 3000 Besucher haben sich die Mitglieder der KLJB wieder neue Ideen einfallen lassen, dieses Mal bei der Gestaltung des Bühnenprogramms.

Neben der etablierten Band „Q5-NewStyle“ besuchen die beiden DJs Harris & Ford aus Österreich die Stoppelfeldfete. Ihren speziellen Mix aus deutschsprachigem Pop und internationalem Electronic/Dance-Sound haben sie längst zur Marke gemacht. Mit ihren Hits „Freitag Samstag“ und „God save the rave“ waren Harris & Ford dieses Jahr in den Charts vertreten.

Abgesehen vom Bühnenprogramm im Hauptzelt wird es ein zweites Zelt mit Partymusik geben. In diesem sorgt ein DJ mit Hits aus den 80ern, 90ern, aktuellen Charts sowie Schlagern für eine ausgelassene Partystimmung. Nach der guten Resonanz im vergangenen Jahr wird wieder ein mobiles Fotostudio im Hauptzelt aufgebaut. Außerdem wird im Außenbereich erneut Rodeo-Reiten angeboten. Auch der Sandstrand, auf dem die Gäste bei kühlen Getränken entspannen können, wird aufgeschüttet.

Eintrittskarten gibt es zu je elf Euro im Vorverkauf bei Schreibwaren Viehausen in Erkelenz, Kölner Straße 16, oder im Internet unter www.stoppelfeldfete.ticket.io. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 14 Euro. Seit 1996 spendet die KLJB Erkelenz einen Teil der Erlöse an die Kinderkrebshilfe Ophoven. Bisher sind mehr als 50.000 Euro zusammengekommen.