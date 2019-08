Venrather Jubiläumsjahr endet : Ausstellung und Konzert an St. Valentin

Venrath 150 Jahre ist die katholische Kirche St. Valentin alt. Das wird in Venrath gefeiert. Mit einem Festwochenende geht das Jubiläumsjahr ab dem 30. August zu Ende.

„Jubilate Deo“, ein Konzert für Sopran, Trompete und Orgel, bildet am Sonntag, 1. September, ab 17 Uhr den musikalischen Abschluss des Jubiläumsjahres. Es erklingen festliche Werke von Johann Sebastian Bach (Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ BWV 51), Georg Friedrich Händel und Wolfgang Amadeus Mozart („Exultate jubilate“ KV 165). Die Ausführenden sind Susan Kuhlen (Sopran), Damir Akhmetkhanov (Trompete) und Kantor Stefan Emanuel Knauer an der Mönch-Orgel. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Auch im Anschluss an dieses Konzert lädt der Ortsausschuss Venrath zu einem Umtrunk ein.