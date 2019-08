Houverath feiert Schützenfest : Vom Schützensilber bis zur großen Parade

Erkelenz Mit Königspaar und Schützenprinz feiert die St.-Laurentius-Schützenbruderschaft Houverath.

Am Samstag ist um 18 Uhr Antreten der Bruderschaft am Festzelt. Es folgt ein kur­zer Umzug durch den Ort sowie das Errichten des Königs- und Prinzenmai vor den Häusern der Majestäten. Ab 20 Uhr spielt die Party-Band „Teamwork“ im Festzelt am Sportplatz zum Tanz. Am Sonntag beginnt um 9.45 Uhr der Festgottesdienst in St. Laurentius, in dem die Majestäten ihr Schützensilber erhalten. An das Hochamt werden sich die Kirchenparade und im Festzelt der musikalische Frühschoppen anschließen. Es spielen der Musikverein Myhl und das Trommler- und Pfeiferkorps Houverath. Um 16 Uhr treten die Schützen und Gastbruderschaften aus Kleingladbach, Matzerath und Golkrath am Festzelt an, um die Majestäten und Ehrengäste am Königshaus zum großen Festzug abzuholen, der gegen 18 Uhr mit der großen Parade an der Kirche endet. Abends ist der Königsball im Festzelt. Am Montag, 12. August, findet ab 9.30 Uhr das Hochamt für die Gefallenen und Vermissten der Gemeinde auf dem Friedhof statt. Der Feldgottesdienst endet mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal und der anschließenden Kirchenparade. Traditionell folgt das Frühstück der Bruderschaft im Festzelt. Um 16.30 Uhr treffen sich die in Houverath in sehr großer Zahl vertretenen kleinen und großen Klompenträger an der Schule, um von dort vor dem Königshaus die Klompenparade zu halten und die Majestäten im Zug zum Klompenball auf das Festzelt zu geleiten. Dort spielt erneut die Band Teamwork.