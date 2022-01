Konzerte in Düsseldorf : Ein Wochenende der Orgelmusik

Düsseldorf In zahlreichen Kirchen werden Orgelkonzerte geboten, teilweise mit Moderation und Erklärungen zu den sehr unterschiedlichen Werken.

Der Katholische Kantorenkonvent Düsseldorf lädt in diesem Jahr wieder zu den „Winterlichen Orgelkonzerten“ ein. Vom 21. bis 31. Januar finden in verschiedenen Kirchen im Stadtgebiet insgesamt 16 Konzerte statt, die ein breiteres Spektrum des Orgellebens in den katholischen Kirchen präsentieren. Wer am Wochenende einem Orgelkonzert lauschen will, muss deshalb nicht sehr weit fahren. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Für alle Angebote gilt die 2G-Regel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Sitzplatzkapazitäten sind allerdings beschränkt. Weitere Infos finden sich online unter www.duesseldorfer-kirchenmusik.de. Eine Auswahl für das anstehende Wochenende:

Derendorf „Orgel – Tango – und mehr“ heißt es am Freitag um 19.30 Uhr in der Kirche Herz Jesu, Roßstraße 75, beim „Winterlichen Orgelkonzert“. Das Programm umfasst Werke von Piazzolla und Saint-Saëns und hat thematisch mit Tanz zu tun. Der russische Akkordeonvirtuose Andrey Golski wird unter anderen den 1982 komponierten Grand Tango begleitet von der Orgel spielen. Moderiert wird der Abend von RP-Redakteur Wolfram Goertz

Gerresheim Christian Masur spielt am Samstag um 11.15 Uhr bei der regelmäßig stattfindenden Kleinen Orgelmatinée an der Rieger-Orgel in St. Margareta am Gerricusplatz.

Carlstadt In der Reihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ spielt am Samstag um 11.30 Uhr Nick Goudkuil, Seelsorgebereichsmusiker in Benrath/Urdenbach, in der Maxkirche, Schulstraße 15. Auf dem Programm zum Thema „Von Bach bis Goudkuil“ stehen Werke von Bach, Alain und eine Eigenkomposition.

Flingern Eine Orgelführung für Familien wird am Samstag um 15.30 Uhr angeboten. Die Orgel der Liebfrauenkirche an der Degerstraße 27 wurde vor etwa einem Jahr restauriert und klanglich erweitert. Die Kantoren Sven Dierke und Christian Masur werden bei der Führung die Funktionsweise der Orgel erklären, die erfolgte Restaurierung erläutern und natürlich auch einiges zum Klingen bringen.

Oberkassel Eine Orgelnacht wird am Samstag um 21 Uhr in St. Antonius an der Luegallee geboten. Es spielen dann Odilo Klasen, Christoph Ritter und Markus Hinz.

Altstadt In der „Sonntagsorgel“ am 23. Januar um 16 Uhr spielt in der Kirche St. Andreas, Andreasstraße 10, Vincent Dubois. Die Sonntagsorgel findet in Kooperation mit den „Winterlichen Orgelkonzerten“ statt.