Issumer unterstützen Aktion „Wünsch dir was“ : St.-Nicolai-Bruderschaft sammelt 11.000 Euro an Spenden

Issum Durch die Pandemie blieb der Thron länger im Amt als üblich und konnte so viel Gutes bewirken. Es wurden Spenden für die Aktion „Wünsch dir was“ gesammelt.

Offizieller Startschuss der Feierlichkeiten war das Königsschießen 2019. Bernhard Greitemeier wird Jubelkönig. Im His-Törchen wurde eine Ausstellung zur Geschichte der St.-Nicolai-Bruderschaft gezeigt. Zur Feier des runden Geburtstages gab es in der Pfarrkirche Sankt Nikolaus ein Pontifikalamt mit Bischof Felix Genn. Die Kollekte war zu Gunsten von „Wünsch dir was“. Das Spendenziel sprach sich rum. Vor allem auch durch großzügige Einzelspender wuchs das Spendenaufkommen. Und dann kam Corona. Das bedeutete keine Kirmes, aber auch: der Jubelthron blieb im Amt. Und zwar bis Ende 2021. Es wurde weiter gesammelt. Die Aktion endete mit zwei Veranstaltungen: einem Konzert mit Entertainer Dr. Mojo und Musik mit Fine Tune und Sound&Soul in der St. Nikolaus Kirche. Das ganz große Ziel des Jubelthrons war, zugunsten von „Wünsch dir was“ fünfstellig zu werden. Da hat dann sogar irgendwie die Pandemie geholfen: denn so konnte viel länger gesammelt werden. Am Ende kamen auf diese Weise mehr als 11.000 Euro in die Sammelkasse. Geld, das vielen kranken Kindern eine Wunsch erfüllt. Jubelkönig Bernhard Greitemeier, der Thron und die gesamte St. Nicolai Bruderschaft sagen: Danke! Auch und vor allem im Namen von „Wünsch dir was“ – und den Kindern.