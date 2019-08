Praktikanten aus Syrien und Iran bei der Kreissparkasse Heinsberg : Über das Praktikum in die Ausbildung kommen

Erkelenz Zugewanderte aus Syrien und dem Iran lernen in einem Praktikum die Kreissparkasse Heinsberg kennen.

Zum dritten Mal hat die Kreissparkasse Heinsberg ein dreiwöchiges Praktikum für Zugewanderte angeboten, an dem zwei Praktikantinnen und zwei Praktikanten teilnahmen. Betreut wurden sie unter anderem von Daviti Bakhturidze, der selbst über die Teilnahme an einem solchen Praktikum den Sprung zur Ausbildung bei der Sparkasse geschafft hatte.

Für die vier aus Syrien und dem Iran stammenden Teilnehmer hieß es: Jede Menge Informationen aufnehmen und verarbeiten. Zu Beginn standen das gegenseitige Kennenlernen und die Kreissparkasse als Arbeitgeberin im Vordergrund. „Sowohl für die Praktikanten als auch für die Mitarbeiter der Kreissparkasse sei es jedes Mal spannend, auf Menschen anderer Länder und Kulturen zu treffen und dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu entdecken“, berichten die Organisatoren nach den drei Wochen in einer Pressemitteilung und stellen zudem fest: „Das Praktikum bringt aber auch die Erkenntnis, wie gut es uns in Deutschland geht, und dass Frieden, Sicherheit und soziale Gerechtigkeit nicht überall auf der Welt selbstverständlich sind.“

Die Praktikanten lernten viel über das Bankgeheimnis, den Datenschutz und die Unfallverhütungsvorschriften. Kleine Trainings rund um den Einsatz in einer Filiale rundeten das Lernprogramm ab. Ein Ausflug zum „Haus der Parlamentsgeschichte“ in Düsseldorf krönte die „Lernwoche“. Danach war es endlich so weit: Der von allen vier Praktikanten mit Spannung erwartete Einsatz in den Filialen in Erkelenz, Heinsberg und Geilenkirchen folgte.