Vorfall in Erkelenz : Brett fällt von Anhänger und trifft Rollerfahrer

Erkelenz Ein 56-jähriger Rollerfahrer aus Hückelhoven ist am Montag glimpflich davongekommen: Ein Brett hatte sich von einem voraus fahrenden Anhänger gelöst und ihn getroffen.

Wie die Polizei berichtete, fuhr er gegen 10.20 Uhr die Paul-Rüttchen-Straße in Richtung Carl-Benz-Straße entlang. Hinter ihm fuhr in gleicher Richtung ein blauer Kombi mit silberfarbenem Anhänger, der den Hückelhovener in Höhe der Einmündung zur Nikolaus-Otto-Straße überholte. Plötzlich lockerte sich dem Rollerfahrer zufolge am Anhänger ein Zurrgurt, wodurch sich ein damit fixiertes Brett löste. Das blieb zwar, genauso wie der Zurrgurt, auf dem Anhänger liegen, traf aber den 56-Jährigen an der linken Körperhälfte. Der Kombi-Fahrer reagierte nicht auf den Vorfall und bog auf die Carl-Benz-Straße in Richtung Aachener Straße ab. Der Roller-fiel nicht und konnte weiterfahren, jedoch das Auto nicht mehr einholen. Jetzt sucht die Polizei zur Klärung des Falls den Fahrer oder die Fahrerin des blauen Kombis sowie mögliche Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 9200.