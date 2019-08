Arsbeck-Büch : Prunkvoller Festzug mit Parade in Büch

Prunkvoller Festzug mit Parade in Büch

Die Majestäten nehmen während des Schützenfestes in Arsbeck-Büch die Parade ab: König Thomas Ehmke mit Laura Sontowski, begleitet von den Ministern Marco und Julia Adler sowie Thomas Thelen und Lara-Jo Tschickardt. Foto: Uwe Heldens

Arsbeck-Büch Ein ganz besonders Schützenfest feierte König Thomas Ehmke am Wochenende in Arsbeck-Büch.

Der 29-jährige war nach 2013 nicht nur bereits zum zweiten Mal König, sondern er feierte zugleich seine 20-jährige Mitgliedschaft im Spielmannszug Büch. Bei den Kirmesfeierlichkeiten zog er mit Laura Sontowski durch den Ort, begleitet von den Ministern Marco und Julia Adler sowie Thomas Thelen und Lara-Jo Tschickardt. Höhepunkt war der große Festzug mit Parade. Den Auftakt zu den Kirmesfeierlichkeiten hatte traditionell das beliebte Rockfestival im Zelt gemacht. Dabei begeisterten die Bands „Böck’em“, „Songs I wish we wrote“ und „Rockforce“ das Publikum. Das Schützenfest in Arsbeck-Büch wird vom Spielmannszug und vom Schützenverein organisiert.