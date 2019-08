Freude bei Auto-Übergabe : „Horizont“ bleibt mobil

Erkelenz Viel sind die Koordinatorinnen und Ehrenamtlichen des Hospiz- und Beratungsdienstes „Horizont“ unterwegs. Dafür erhielten sie ein neues Auto.

Sie und die ausgebildeten Ehrenamtlichen bieten im Hospiz, Krankenhaus und Altenheim ihre Dienste zur Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden an. Natürlich sollen auch Angehörige und das Pflegepersonal durch die Begleitungen entlastet werden. Ein besonderer Schwerpunkt in der Arbeit der Koordinatorinnen liegt darin, das Thema Tod und Sterben in die Gesellschaft zu bringen und zu enttabuisieren. Daher bietet „Horizont“ zahlreiche Informationsveranstaltungen in und rund um Erkelenz an. Dazu gehören auch Projekte in Schulen und Kindergärten. Gerade für diese Veranstaltungen ist es wertvoll, ein Fahrzeug zu haben, um die vielen Materialien, die benötigt werden, zu transportieren, erklärten Clahsen und Kroppen.