Natur am Buscherkamp : „Stadtgärtnerinnen“ beleben Grünzug in Erkelenz

Info

Über weitere Mitmacher würden sich Sandra Klein aus Erkelenz, Sandra Klein aus Lövenich und Marianne Nitschke freuen.

Informationen über ihre Arbeit gibt es auf einer Schautafel am Stadtgraten im Grünzug nahe der Beecker Straße auf dem Buscherkamp. Darauf finden sich auch die Kontaktdaten. „Jeder soll erst einmal sehen, was wir machen, ehe er sich mit uns in Verbindung setzt“, sagt Sandra Klein.