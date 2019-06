Politischer Antrag : Parteiübergreifende Forderung nach Steuersenkung

Leverkusen Gewerbesteuer und Grundsteuer B sollen ab 2020 deutlich gesenkt werden, fordern mehrere Fraktionen und Gruppierungen im Stadtrat.

CDU, SPD, Bürgerliste, Opladen Plus, FDP und Soziale Gerechtigkeit einigen sich auf Senkung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B: So lässt sich ein Antrag zusammenfassen, den die Fraktionen und Gruppierungen im Stadtrat jetzt ausgegeben haben. „Lange Zeit gab es nur einen Weg bei den Steuersätzen in Leverkusen, nämlich nach oben“, schreibt die CDU dazu. Nun soll die Gewerbesteuer wieder runter, „um den Wirtschaftsstandort Leverkusen wieder wettbewerbsfähig zu machen, Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen“. Konkret: Mit einer nahezu Halbierung des Gewerbesteuerhebesatzes von 475 auf 250 Punkte sollen die Unternehmen in der Stadt ab 2020 massiv entlastet werden, sagt CDU-Fraktions-Chef Stefan Hebbel. Peter Ippolito (SPD-Fraktionschef) ergänzt: „Wir gehen damit in den Wettbewerb mit Nachbarkommunen wie Monheim, die uns seit Jahren Millionen an Einnahmen in der Gewerbesteuer gekostet haben. Wir scheuen diesen Wettbewerb um den guten Wirtschaftsstandort Leverkusen nicht.“ So sollen neue Firmen in Leverkusen ansässig werden, ehemalige zurückkehren. Dies führe dazu, dass die Gewerbesteuereinnahmen mittelfristig wachsen und sich das Stadtsäckl stärker füllt.